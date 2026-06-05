En Santiago de Cuba el Buque Escuela Simón Bolívar, de Venezuela

Tonada del Portal Ciudadano de Santiago de Cuba

El Buque Escuela Simón Bolívar, de la Armada de Venezuela, atracó en el Puerto Guillermón Moncada, de la Ciudad de Santiago de Cuba como parte de su XXXVI Viaje de Instrucción por el Mar Caribe.

A su arribo este jueves 4 de Junio la tripulación y los cadetes fueron recibidos por el General de Brigada Florencio Navas Guevara, Jefe del Estado Mayor del Ejército Oriental, el Vicegobernador Waldis González Peinado, y Héctor Constant, Embajador de la República Bolivariana de Venezuela en la Mayor de las Antillas.

Hasta el próximo lunes podrá ir el pueblo santiaguero a conocer la embarcación «Embajador sin Fronteras».

Sus tripulantes harán una visita de cortesía a la sede del Gobierno Provincial y rendirán homenaje a los Próceres de la Nación en el Cementerio Patrimonial Santa Ifigenia.

Para este viernes tienen previsto asistir al Museo Histórico 26 de Julio, ubicado en el otrora Cuartel Moncada, y a la Plaza de la Revolución Mayor General Antonio Maceo Grajales.

El Capitán de Navío Carlos D’Suze Santos, Comandante del Buque, precisó que el viaje de Instrucción lo denominaron «Mares de Unión por el Sueño de Bolívar» y la presencia en suelo cubano es muestra de los lazos que unen a los dos pueblos.

La embarcación partió del Puerto de la Guaira, y llegó a Granada, Dominica, San Cristóbal y Nevis, México y Cuba.