Rusia y Cuba desarrollarán juntas una vacuna contra el cáncer

Rusia y Cuba firmarán un memorando para el desarrollo conjunto de una vacuna contra el cáncer, avanzó hoy el vice primer ministro ruso y copresidente de la comisión intergubernamental mixta, Dmitri Chernishenko.

«El pasado año, Rusia suministró a Cuba 600 sustancias para la producción de fármacos y este jueves firmaremos un memorando para el desarrollo conjunto de una oncovacuna», declaró Chernishenko durante un diálogo empresarial Cuba-Rusia en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (Spief), que se celebra del 3 al 6 de junio.

En mayo pasado el director del Instituto de Oncología y Radiología de Cuba, Luis Eduardo Martín, dijo que llevan adelante varios intercambios científicos con el Centro Clínico Científico y Práctico N. P. Napalkov, con sede en la ciudad rusa de San Petersburgo, incluido el desarrollo de medicamentos contra el cáncer.

El directivo mencionó en particular un biosimilar del anticuerpo monoclonal Pembrolizumab que, según él, «ha tenido muy buenos resultados». Según expuso, las pruebas en pacientes cubanos están explorando la efectividad del fármaco en la localización de melanomas y linfomas.

Además, Martín dijo que especialistas cubanos y rusos realizan un trabajo conjunto centrado en la valoración geriátrica del paciente oncológico.