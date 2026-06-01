Delegados del Poder Popular en Tercer Frente respaldan al Líder de la Revolución Cubana

Con el pronunciamiento de los delegados en respaldo a la declaración del Gobierno Revolucionario que condena la acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, dio inicio la Vigésimo Cuarta Sesión Ordinaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Tercer Frente.

En el cónclave, que contó con la presencia de las máximas autoridades locales, se acordó la liberación por promoción de la compañera Roxana Fernández Pérez, quien se desempeñaba como Secretaria de la Asamblea Municipal, y en su lugar se designó a Yusmari Álvarez Silega, delegada al frente del Consejo Popular Arroyo Rico.

También fue liberada de sus funciones como Secretaria del Consejo de la Administración Municipal, Mireya Ronda Galán.

Entre los temas abordados en esta sesión destacaron la información ofrecida por el Consejo de la Administración sobre la reducción del 10% del presupuesto aprobado para el presente año a las Unidades Presupuestadas, reajuste respaldado por la Resolución 345 de 2026 del Ministerio de Finanzas y Precios.

En la valoración emitida por la Comisión Permanente de Trabajo Agroalimentaria sobre la aplicación y resultados en el territorio de la Ley 148 de 2022 «De Soberanía Alimentaria, Seguridad Alimentaria y Nutricional» (Ley SAN), se cuestionó el desabastecimiento de los mercados agropecuarios y otros puntos de venta habilitados para estos fines, el desaprovechamiento de frutas en diversas épocas del año para su acopio, comercialización y procesamiento, la correspondencia calidad-precio de los productos agropecuarios que se expenden a la población, así como la insuficiencia en la oferta de proteínas.

Otros temas abordados fueron la presentación a los delegados del Plan de Ordenamiento Urbano de la cabecera municipal Cruce de los Baños por la Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbanismo; y el cumplimiento del Objetivo 5 del Plan para la implementación del Programa de Gobierno, dirigido a «avanzar en el perfeccionamiento de la gestión estratégica para el desarrollo territorial», a partir del fortalecimiento de la autonomía del municipio y el aprovechamiento de sus potencialidades endógenas.

De igual manera la Comisión Permanente de Educación, Cultura y Deporte, integrada por 12 delegados, rindió cuentas ante la Asamblea Municipal de los resultados del cumplimiento de sus atribuciones y los lineamientos aprobados en la etapa, y fueron aprobadas las Comisiones Temporales para la rendición de cuenta del Presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular y los Diputados.