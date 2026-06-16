Ariana Grande califica de “barbarie” el uso de su canción en video de la Casa Blanca sobre política migratoria

La Casa Blanca utilizó una canción de Ariana Grande en un video promocional de la política migratoria del Gobierno de Donald Trump, y la cantante no tardó en reaccionar. La artista se pronunció en contra de ese uso, al que calificó como vinculado a “barbarie, inhumanidad y atrocidad”.

El video, publicado el martes en TikTok, tiene una duración de 14 segundos. En las imágenes se ve a agentes —incluyendo agentes del ICE— esposando y arrestando a personas. De fondo sonaba “Bye”, un tema del álbum que Grande lanzó en 2024, según informó la BBC. Posteriormente, el audio fue eliminado de la publicación.

El texto que acompaña al video dice: “Adiós 👋 El presidente Trump ha logrado la frontera más segura de la historia”.

El jueves, la cantante comentó directamente en la publicación de TikTok:

“Por favor, no usen mi música en relación con esta barbarie, inhumanidad y atrocidad”. Ese comentario, sin embargo, parece haber sido ocultado.

La respuesta de la Casa Blanca no se hizo esperar. Este viernes, a través de su portavoz Abigail Jackson, el Ejecutivo estadounidense envió un correo electrónico a CNN con la siguiente declaración: “Lo diremos una última vez: lo que es verdaderamente bárbaro, inhumano y atroz son los inmigrantes ilegales delincuentes que han herido y asesinado a ciudadanos estadounidenses inocentes”.

No es la primera vez que Ariana Grande muestra sus posiciones políticas. La estrella de “Wicked” ya había lucido un pin con la leyenda “ICE OUT” en la ceremonia de los Globos de Oro en enero.

El enfrentamiento entre la Casa Blanca y los músicos no es nuevo. El presidente Donald Trump ya se ha ganado el rechazo de artistas como ABBA, Adele y John Fogerty —vocalista de Creedence Clearwater Revival— por utilizar sus canciones en mítines de campaña sin autorización.

Tampoco es la primera vez que una estrella critica a Trump específicamente por usar su música en videos de agentes federales realizando arrestos. Según diversos informes de prensa, la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional publicaron en Instagram un video que animaba a las personas a “irse ahora y deportarse voluntariamente”. Ese video incluía la canción “All-American Bitch” de Olivia Rodrigo.

Rodrigo respondió entonces con un comentario en la publicación de Instagram: “Nunca usen mis canciones para promover su propaganda racista y de odio”. Al igual que en el caso de Grande, ese comentario fue eliminado posteriormente y el audio fue suprimido del video.

(Con información de la CNN)