Mandatario de Etiopía en Uganda para investidura presidencial

El presidente de Etiopía, Taye Atske-Selassie, llegó hoy a Uganda para asistir a la ceremonia de toma de posesión presidencial de Yoweri Kaguta Museveni prevista para mañana, informó Fana Media Corporation.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de Entebbe, Selassie fue recibido oficialmente por la ministra ugandesa de Energía y Desarrollo Mineral, Ruth Nankabirwa Ssentamu.

Estuvieron presentes además en la bienvenida el embajador de Addis Abeba en Kampala, Etsegenet Yimenu, y otros miembros de la sede diplomática.Uganda realizó elecciones generales el pasado 15 de enero, en las cuales resultó relecto Museveni con el 71,65 por ciento de los votos.