sábado 09 mayo 2026
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Familia sanluisera busca sacarle a la tierra el mayor rendimiento posible

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Sierra Maestra
Periódico del Órgano Oficial del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Santiago de Cuba.

La familia Calderón García en la zona del Alambre, en las cercanías de la Autopista Nacional, busca sacarle a la tierra el mayor rendimiento posible. Y son notables los resultados.

Es una familia común, con sueños y proyectos de vida. Mas, si algo distingue a los Calderón García es su apego a la tierra.

La prueba está justo en los predios del Alambre, donde se ubica la finca El Lucero, propósito que nació del seno familiar por la necesidad de impulsar la producción de alimentos y, de esta forma, la economía del hogar, de San Luis y Cuba.

Según cuentan los protagonistas del lugar, poco queda de lo que fue El Lucero en sus inicios. Malezas, marabú, tierras ociosas, eso encontraron.

Paulatinamente se fue limpiando, y aparecieron las buenas prácticas, el incremento de los rendimientos. Con el paso del tiempo, sus propietarios se han encargado de mejorar cada pedacito de este sitio, cuyo propósito apunta hacia los cultivos varios.

Nadie crea que atender más de 9 hectáreas y diversidad de cultivos, que hoy incluyen papa y plátano extra denso, es tarea fácil. Sin embargo, a esta familia le sobra empeño.De esa sensación de pertenencia que deja el hogar a su paso también están hechos los frutos del Lucero.

Para garantizar la vitalidad de la economía, se necesita hoy más que nunca, el avance de las producciones de alimentos para sustituir importaciones y contribuir a la soberanía alimentaria y nutricional, nos dice el patriarca de la familia, Miguel Calderón iniciador de la idea, a la que luego se sumaron la esposa, los jóvenes hijos, y el resto de los parientes.

Hoy, la finca se consolida entre las mejores de su tipo en la Cooperativa de Créditos y Servicios Gustavo Moll, a la que pertenecen, y son múltiples las visitas y reconocimientos recibidos.

La unidad familiar ha sido fundamento para consolidar resultados, nos dice el guajiro.

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