jueves 28 mayo 2026
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El alma de Santiago se viste de honor(+Fotos)

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Redacción tvsantiago
El sitio de la televisión en Santiago de Cuba

Con información de la Universidad de Oriente.

Que la Universidad de Oriente haya investido a Fátima Patterson como Doctora Honoris Causa en Ciencias de la Educación no es un mero protocolo académico.

Es el reconocimiento a 55 años de un latido ininterrumpido: el de una mujer que ha hecho de la defensa de la cultura santiaguera su propia razón de ser.

Actriz, dramaturga, directora, investigadora. Pero ante todo, guardiana.

Patterson no solo interpreta: encarna la sensibilidad y la fuerza de una tierra que se niega a ser arrebatada de su memoria.

Su voz —seria, honda, creativa— ha cruzado generaciones y hoy sigue iluminando la escena cubana contemporánea.

El Escudo Universitario, en medalla y solapa, le queda pequeño al lado del orgullo que ella misma ha sembrado. Porque en Santiago, la cultura no se celebra: se lleva con urgencia. Y Fátima la lleva, sobre todo, con dignidad.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
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abril 15, 2024 at 6:13 am
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abril 11, 2024 at 1:44 am
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