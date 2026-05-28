El alma de Santiago se viste de honor(+Fotos)

Con información de la Universidad de Oriente.

Que la Universidad de Oriente haya investido a Fátima Patterson como Doctora Honoris Causa en Ciencias de la Educación no es un mero protocolo académico.

Es el reconocimiento a 55 años de un latido ininterrumpido: el de una mujer que ha hecho de la defensa de la cultura santiaguera su propia razón de ser.

Actriz, dramaturga, directora, investigadora. Pero ante todo, guardiana.

Patterson no solo interpreta: encarna la sensibilidad y la fuerza de una tierra que se niega a ser arrebatada de su memoria.

Su voz —seria, honda, creativa— ha cruzado generaciones y hoy sigue iluminando la escena cubana contemporánea.

El Escudo Universitario, en medalla y solapa, le queda pequeño al lado del orgullo que ella misma ha sembrado. Porque en Santiago, la cultura no se celebra: se lleva con urgencia. Y Fátima la lleva, sobre todo, con dignidad.