viernes 29 mayo 2026
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Como Jorge Gómez Garzón en Chivirico los hay miles en Guamá

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El sitio de la televisión en Santiago de Cuba

Por Benigno Rodríguez Torres

El municipio santiaguero de Guamá estuvo catalogado como el de mayores cifras de ganado ovino-caprino en Cuba antes de los años noventa del pasado siglo y, estas producciones estuvieron sustentadas en las atenciones de pequeños agricultores en estas montañas quienes la asumían como opciones de sustentos.

En Chivirico Guamá, en medio de la urbanidad, no pocos emplean jornadas laborales extras en el pastoreo de Chivos y Ovejos para complementar sus ingresos y las variantes alimenticias en medio de la crisis que vive el país.

Aunque los pastos son escasos, estos animales se alimentan de las exiguas yerbas que hay a un costado de la carretera muy pegado al mar.

Jorge Gómez Garzón es promotor en el sector de la cultura y, en las tardes cuando llega a su hogar, los animales lo esperan exhaustos para que le satisfagan sus apetencias.

Que cada quien, en lo individual, aunque sea para respaldar la supervivencia, aporte al objetivo de la soberanía alimentaria, es también una contribución a la defensa de la patria.

Como Jorge Gómez Garzón en Guamá los hay muchos en este territorio que dan fe de esta filosofía de vida en las circunstancias económicas que aprietan el país.

De poco en poco también la suma decide para bien de todos.

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Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
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Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
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