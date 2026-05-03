domingo 03 mayo 2026
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Condena Partido Comunista de India grave amenaza de EEUU contra Cuba

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El Partido Comunista de India (CPI) condenó hoy de manera enérgica lo que calificó de renovada retórica agresiva y las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, contra Cuba.

En una declaración, firmada por su secretario general D. Raja, la organización política india señaló que las recientes declaraciones de Trump de una intervención militar contra la nación caribeña después de terminar la guerra en Irán están arraigadas en la hostilidad y la arrogancia imperialista.

Agregó que representan una peligrosa continuación de la política de décadas de bloqueo económico, coerción e intervención destinada a socavar la soberanía de Cuba y su camino socialista.

En este contexto, la decisión reportada de Estados Unidos de desplegar el portaaviones USS Abraham Lincoln cerca de aguas territoriales cubanas es un paso profundamente provocador y de escalada, subraya el texto.

El CPI apuntó que tal postura militar solo sirve para aumentar las tensiones en la región y constituye una demostración de fuerza inaceptable contra una nación soberana.De igual modo, consideró esta medida como parte de un patrón más amplio de intimidación diseñado para desestabilizar a Cuba y socavar su independencia.

La organización política india añadió que en esta coyuntura crítica expresa su inquebrantable solidaridad con el Partido Comunista de Cuba y el pueblo cubano en su lucha por defender su soberanía y sus logros socialistas.

También convocó a todas las fuerzas progresistas y democráticas del mundo para que alcen sus voces contra la agresión imperialista y exijan el levantamiento inmediato e incondicional del bloqueo estadounidense contra el país caribeño.

Asimismo, instó al Gobierno de la India a que continúe apoyando consistentemente a Cuba en foros internacionales, incluidas las Naciones Unidas, y a que fortalezca la cooperación bilateral en áreas de interés mutuo.Por último, enfatizó que Cuba no está sola y que las fuerzas de la paz, la justicia y el socialismo apoyan firmemente a su pueblo.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
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abril 15, 2024 at 6:13 am
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