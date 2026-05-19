Boxeadores cubanos brillan en torneos de Serbia y Alemania

Nelson Williams y Magda Massó fueron los más destacados por cada sexo.

Los representantes del boxeo cubano concluyeron con un balance sumamente alentador en su reciente gira por el continente europeo, tras participar en dos importantes certámenes que sirvieron como plataforma de preparación de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo-2026.

En el torneo Ganadores de Belgrado, celebrado en Serbia, el nombre de Nelson Williams, en los 90 kilogramos, resonó con fuerza al alcanzar la cima del podio.

En una final de alta tensión, se impuso por decisión dividida (3-2) ante el kazajo Ibrahim Betaev, pues sacó ventaja en los constantes intercambios de un combate parejo.

La escuadra de la Isla también sumó medallas de bronce gracias a las actuaciones de Deibys Abreu (55 kg) y Yoel Duvergel (+90 kg), mientras Luis Enrique Vinent (60 kg) alcanzó la final, aunque terminó cediendo ante Nurassyl Tulebek, también de Kazajistán.

La actividad positiva se trasladó también a la Copa Greifen, en la ciudad alemana de Rostock.

Allí, Magda Massó (57 kg) se consagró campeona tras una exhibición de dominio absoluto frente a la local Lena Sajaloli, con un marcador de 5-0.Por su parte, el joven Xavier Fernández (80 kg) se colgó la medalla de plata tras una final accidentada; pese a mostrar un gran nivel técnico ante el alemán Naser Krasiqi, las penalizaciones afectaron sus aspiraciones.

El medallero cubano en Alemania se completó con el bronce de Dinaibys de las Nieves (51 kg).A pesar de algunos resultados adversos en las primeras rondas de ciertos púgiles, el balance general de la delegación es satisfactorio.

Estos eventos internacionales han permitido a los atletas cubanos acumular el ritmo de combate y la experiencia necesaria para afrontar próximos retos de mayor envergadura en la temporada.