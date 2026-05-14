65 años de la ANAP también celebran en el municipio de Guamá

Por: Benigno Rodríguez Torres

Sesenta y cinco años acumula de fundada la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños en Cuba, y mayo también es para los anapistas guamenses acá en Santiago de Cuba jornada de reconocimiento a quienes se destacan en las tareas de la organización.

En Chivirico Guamá en el acto por la efeméride también se le rindió tributo a José Martí, representado por los campesinos de esta zona que asistieron al Congreso de la ANAP recientemente.

Singular resultó que niños del proyecto educativo Ismaelillo de la escuela primaria Giraldo Aportes Fonseca dedicarán emotivas canciones que dignificaron la ocasión.

De manos de las principales autoridades políticas y de gobierno en Guamá se entregaron reconocimientos a quienes han tenido relevantes desempeños. Cooperativistas cafetaleros, ganaderos y también de los cultivos varios y forestales están conscientes que la tarea hoy día adquiere connotación especial porque la producción de alimentos es también defender la patria.

Una sentencia martiana deja especial convocatoria para los campesinos cubanos: ¿Acaso crees que hay algo más sublime que la patria?.

Alcanzar la soberanía alimentaria es también defenderla, así patentizan campesinos como Alexis Granado y Omar Cintra Cardoso con resultados reconocidos.

Desde Chivirico en Guamá un reporte de Benigno Rodríguez Torres.