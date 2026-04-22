miércoles 22 abril 2026
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Anuncia Cuba reinicio de producción en planta de níquel

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El director general de la Empresa Mixta Comandante Ernesto Che Guevara, Alexander Garcés, anunció hoy el reinicio gradual de las operaciones productivas de níquel tras concluir labores de mantenimiento.

Garcés explicó que la pausa temporal iniciada el 24 de febrero permitió ejecutar limpiezas y reparaciones necesarias para asegurar la disponibilidad técnica de cada planta.

Durante un balance en la Plaza Guerrillero de América de Moa, jefes de diversas áreas informaron sobre los avances alcanzados en los últimos dos meses de 2026.

«Estamos asumiendo el compromiso de aportar la producción planificada con indicadores de eficiencia y disminuyendo pérdidas», aseguró Garcés ante los trabajadores.

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