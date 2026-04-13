martes 14 abril 2026
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Convocatoria al 1ro de mayo 2026

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Redacción tvsantiago
El sitio de la televisión en Santiago de Cuba

Queridos trabajadores cubanos:

Ante las amenazas crecientes del gobierno estadounidense, reforzadas con la orden ejecutiva del pasado 29 de enero, que sumó un cerco energético al ya recrudecido bloqueo económico, comercial y financiero, que por más de 65 años nos imponen solo por querer construir una nación digna, soberana e independiente, no hay nada más importante y decisivo hoy que trabajar unidos y crecernos como país.

En medio de este escenario, la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), sus sindicatos nacionales y la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR), convocan a la celebración del Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, bajo una idea cardinal y movilizativa: #LaPatriaSeDefiende.

Celebrar el Primero de Mayo es demostrar la unidad de los cubanos y su patriotismo; es volver a “romper el corojo” como lo hizo Maceo en Baraguá cuando no aceptó una paz sin independencia; es evocar las ideas de José Martí en su discurso Los Pinos Nuevos, trascendental declaración de unidad de varias generaciones de cubanos en torno al proyecto independentista; es defender, en el año del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, su concepto expresado el 1ro de mayo del 2000.

Exhortamos a celebrarlo en desfiles y actos, en cada colectivo laboral, bateyes, poblados, municipios y provincias, con la racionalidad que hemos tenido que asumir frente a las restricciones impuestas por el bloqueo recrudecido.

Es un llamado a defender el país, desde el surco, las fábricas, las aulas, los centros científicos, termoeléctricas, hospitales, la cultura, el deporte; desde cada trinchera de combate.

Invitamos a los amigos de Cuba en el mundo a que nos acompañen, como cada año, a celebrar el Día Internacional de los Trabajadores. A ellos les agradecemos de antemano por su solidaridad y por tener el valor de compartir nuestra suerte en medio de una amenaza militar real, que lejos de amedrentarnos, nos hace repetir, con optimismo y confianza en la victoria, el verso glorioso de nuestro Himno Nacional: Morir por la Patria es vivir.

«Por Cuba juntos creamos» es la convicción que nos acompañará en esta fecha.

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Comentarios
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mayo 31, 2024 at 12:24 am
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