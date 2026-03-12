Tin Cremata rememora a Fidel junto al Arte Fiel de la UNEAC

La Habana.— Como parte de la campaña Arte Fiel por el aniversario 65 de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) en el año del centenario de Fidel Castro (1926-2016), y dentro de las celebraciones por el Día Internacional del Teatro, la Asociación de Artistas Escénicos celebró este miércoles un encuentro especial con Carlos Alberto «Tin» Cremata, director de La Colmenita.

La periodista Magda Resik, vicepresidenta primera de la organización, condujo el anecdótico diálogo en la Sala Villena cuyo tema central versó en torno a la relación entre el líder eterno de la Revolución y la compañía infantil, así como su significado para la cultura nacional.

El testimonio de Cremata, Héroe del Trabajo de la República de Cuba, miembro del Consejo Nacional de la UNEAC y Maestro de Juventudes, tuvo a la emoción como madre nutricia: la primera vez que el propio líder se puso en contacto con él tras el fabuloso espectáculo de cierre del II Congreso de los Pioneros, en 1996, donde la Colmenita se unió a niños sordomudos cantando «En aras de vivir» de Rosa Campo.

Conmovido y sensibilizado con esa manera de hacer, Fidel le mandó a llamar y le preguntó: «muchachito, como puedes hacer lo que haces»; a lo que respondió: «Comandante, es que yo nací en 1959».

Rememoró el nerviosismo que siempre sintió al interactuar con él, como si se tratara de su propio padre, alegando que era como el sol, la misma luz que alumbraba era la que quemaba, sentenció.

Barbados fue aquella triste recordación que vinculan al creador con su padre real, una herida de la cual no ha podido recuperarse a pesar de los años; y ahí Fidel vino a significar una especie de progenitor sustituto, sin proponérselo, sin darse cuenta.

Una historia tras otra, y cada una tanto o más interesante que la anterior, fueron conformando una tarde llena de alegorías y añoranzas, pasaron por el asombro, por la broma, por los más entrañables recuerdos; como la clausura de la Cumbre del Caricom (2005), en el monumento de Barbados que recuerda el lugar donde cayó el avión saboteado donde venían 73 personas —su padre incluido, Carlos Cremata Trujillo, integrante de la tripulación—, sorpresivamente, Tin fue invitado por Fidel a participar, gesto que ratificó la cercanía y el afecto entre ambos.

Dos visiones emparejadas en el sentimiento del consumado pedagogo mostraron a José Martí y su continuador Fidel Castro, donde no solo confluía el hombre que le inspiró, sino además, el que lo siguió y alentó a desarrollar ese sueño que 35 años más tarde ha formado a niños en los valores más auténticos: martianos y fidelistas.

Si no hubiera sido en Cuba, en Revolución, con Fidel delante, La Colmenita no hubiera existido, explicó y detalló que a diferencia de otras compañías reconocidas en el mundo, en este caso no media dinero, no tiene carácter comercial, y los niños no hacen lo que el adulto quiere, sino todo lo contrario, salen a jugar más que a representar un papel o actuar; como diría Martí en La Edad de Oro: Los niños debían juntarse una vez por lo menos a la semana, para ver a quien podían hacerle algún bien, todos juntos.

El conversatorio abordó, además, los encuentros del General de Ejército Raúl Castro, y las hazañas junto al pequeño Federico, un niño argentino que le sorprendió por su soltura y espontaneidad, al punto de decirle «si La Colmenita fuera el Granma, tú serías el Che Guevara».

Sabiduría, alegría y certeza de que la Revolución también se construye con y por los niños, marcaron un fin de fiesta donde la convicción de un poeta llamado Silvio Rodríguez inundó la sala Villena de voces infantiles con aquello tan trascendental y definitorio hoy: «Me acosa el carapálida que vive de acosar hasta que todos juntos le demos su lugar».

Asistieron al encuentro, además, Marta Bonet, presidenta de la UNEAC, Yuris Nórido, vicepresidente; Marilyn Garbey, presidenta de la Asociación de Artistas Escénicos; Yasel Toledo Garnache, presidente de la Asociación Hermanos Saíz; y Jorge Brooks, presidente de la Sección de Crítica e Investigación de la Asociación de Artistas Escénicos, entre otros.