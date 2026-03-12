jueves 12 marzo 2026
Azerbaiyán aboga por precios del petróleo equilibrados y predecibles

Bakú, 12 mar.— Azerbaiyán aboga porque los precios del petróleo sean equilibrados y predecibles, declaró hoy el presidente de esa nación del Cáucaso Sur, Ilham Aliyev.

«Como participante responsable del formato OPEP plus (la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados independientes) abogamos por los precios de petróleo equilibrados y predecibles», dijo el mandatario al inaugurar este jueves el Foro Global de Bakú.

Aliyev indicó que los esfuerzos y el papel mediador de Bakú en la búsqueda de una posición común en el marco de la OPEP plus se valoran positivamente.

Además, el mandatario denunció el equilibrio alterado en el mercado energético y los problemas serios para los consumidores debido al «aumento sin precedentes de los precios del petróleo y el gas».

«Algunos podrían pensar que los precios tan altos y desequilibrados son beneficiosos para los países que producen y exportan petróleo y gas. Sin embargo, esto no es del todo cierto», comentó.

Aliyev explicó que muchos países exportadores de energía tienen fondos soberanos que invierten en instrumentos financieros, incluidos valores, y «cuando los mercados bursátiles se desploman, estos países pueden sufrir pérdidas que superen sus ganancias por los altos precios del petróleo».

Desde el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron su campaña de ataques coordinados contra Irán, el precio del petróleo se disparó en 40 por ciento, después que el presidente estadounidense, Donald Trump, insinuara que la guerra estaba casi terminada.

