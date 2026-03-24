martes 24 marzo 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Banco Central de Cuba autoriza a diez empresas para usar criptomonedas en pagos al exterior

Picture of Cubadebate
Cubadebate
Medio de información alternativa que alerta sobre campañas de difamación contra Cuba.

El Banco Central de Cuba (BCC) ha autorizado por primera vez a diez empresas —nueve MIPYMES y una empresa mixta— a utilizar criptomonedas para pagos internacionales. La medida, publicada en la Gaceta Oficial el 23 de marzo de 2026, marca un paso significativo en la regulación del uso de activos virtuales en nuestro país.

Puntos clave de la autorización

Número de empresas autorizadas: 10 (9 MIPYMES + 1 empresa mixta).

Duración de la licencia: 1 año, prorrogable previa solicitud.

Condiciones:

Solo pagos transfronterizos vinculados al objeto social de cada entidad.

Operaciones exclusivamente a través de proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) con licencia del BCC.

Reportes trimestrales al BCC detallando montos, criptomonedas usadas y PSAV intermediarios.

🏢 Empresas autorizadas

Ingenius Tecnologías – soluciones informáticas.

Dofleini – informáticaLa Calesa Real – gastronomía.

La Meknica – transporte.Cema Soltec – tecnología de la información.

El Asadito – gastronomía.Pasarela Digital SURL – soluciones digitales.

Ara – servicios informáticos.DASQOM SURL – programación informática.

Empresa mixta Productos Sanitarios S.A. Prosa – industria ligera.

📊 Contexto regulatorio

Antecedentes: Desde 2021, el BCC regula los activos virtuales en Cuba.

Precedente: En abril de 2022 se permitió el uso de plataformas de Bitcoin y otras criptomonedas, pero siempre bajo licencias oficiales.

Novedad: Esta es la primera vez que se otorgan licencias operativas directas a empresas cubanas para pagos internacionales

⚖️ Implicaciones

Facilita transacciones internacionales en un contexto de restricciones financieras.

Abre espacio para la innovación tecnológica en MIPYMES.

Destacadas
Banco Central de Cuba autoriza a diez empresas para usar criptomonedas en pagos al exterior
Convierten contenedores en viviendas en La Habana (+ Fotos)
EEUU viola derecho internacional, denuncia dirigente del Parlasur
Aumento en tarifas de servicios básicos en Uruguay para 2026
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios