Sepelio de Jorge Gómez, un adiós a un pilar de la música cubana

Con honores en el Panteón de la Cultura, en la capitalina Necrópolis de Colón, recibió sepultura el destacado pianista, compositor y director del Grupo Moncada, Jorge Gómez, referente de la música cubana.

Hasta el cementerio acompañaron sus restos familiares, amigos y destacadas figuras de la cultura, entre ellos los trovadores Frank Delgado y Augusto Blanca, el ministro y viceministra de Cultura, Alpidio Alonso y Lizette Martínez y los jóvenes compositores Rodrigo Sosa y Christopher Simpson.

Asimismo, el compositor recibió ofrendas florales del General de Ejército Raúl Castro y del presidente Miguel Díaz-Canel.

En el acto de despedida, la presidenta del Instituto Cubano de la Música (ICM), Indira Fajardo, dedicó sentidas palabras en nombre de la institución y del sector artístico.Jorge siempre miraba hacia adentro y tenía tanta luz que tenía que compartirla; nuestra última conversación estuvo llena de sueños; su contribución a la cultura no se limita al grupo Moncada, desde el cual marcó a una generación que creció con sus canciones y con su poesía, expresó Fajardo.

Defendió el valor de hacer música a toda costa y ponerla al servicio de millones de cubanos que hacían suya cada letra; Jorge Gómez nos brindó las contradicciones necesarias y defendió sus ideas con la necesidad de que quienes conocieran su verdad, aunque no la comprendieran, añadió.

Posteriormente, en exclusiva para Prensa Latina, Alpidio Alonso compartió unas palabras de despedida al compositor de 83 años.

Jorge Gómez era un hombre de extraordinaria sensibilidad y gran capacidad de trabajo que lideró un grupo emblemático y legendario y comenzó a crear una música diferente, pero al mismo tiempo, Jorge fue un gran promotor cultural, gestor de infinidad de proyectos, un hombre de los medios de comunicación, afirmó el ministro.

Tenía una extraordinaria capacidad de diálogo, siempre dispuesto a poner a prueba sus ideas, con la habilidad de dialogar con músicos y artistas de todas las generaciones; se renovaba constantemente y era un revolucionario, un verdadero revolucionario, a veces incómodo, pero un gran martiano y un gran fidelista, finalizó Alonso, quien reconoció que el difunto artista siempre tuvo en cuenta el criterio de los jóvenes.

Nacido el 8 de enero de 1943, Jorge Gómez dejó una obra marcada por la profundidad conceptual y el cuidado del lenguaje musical.

El Grupo Moncada, creado en 1972, se consolidó bajo su liderazgo como un espacio de experimentación sonora y lírica, conquistando escenarios en Francia, Brasil, Etiopía e Italia.

Fue presidente de la Feria Internacional Cubadisco hasta el momento de su deceso, desarrolló una relevante labor pedagógica y fue diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular durante cuatro Legislaturas.

Entre sus numerosos reconocimientos ostentaba la Orden Félix Varela de Primer Grado y la Distinción por la Cultura Nacional.