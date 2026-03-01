1 de Marzo Día del Trabajador de la Industria Ligera

Cada 1 de marzo, Cuba celebra el Día del Trabajador de la Industria Ligera, una jornada que trasciende el mero reconocimiento laboral para convertirse en un homenaje a la historia, la memoria y la capacidad de resistencia de un sector clave para la economía y el bienestar de la población. La efeméride, instituida hace más de medio siglo, fusiona el nacimiento de un mártir revolucionario con la creación del organismo que agrupa a sus trabajadores .

Un tributo con nombre propio: José Ramón Martínez Álvarez

La elección de la fecha está intrínsecamente ligada a la figura de José Ramón Martínez Álvarez, un joven trabajador del sector que se convertiría en símbolo de entrega y sacrificio. Según diversas fuentes, este expedicionario del yate Granma, que participó en la gesta revolucionaria para derrocar la dictadura de Fulgencio Batista, es honrado cada 1 de marzo en reconocimiento a su legado . Su condición de obrero de la industria ligera y su posterior acción revolucionaria lo convirtieron en el mártir que da nombre a las celebraciones y, desde 2025, a la más alta distinción que entrega el Sindicato de Industrias a sus afiliados más destacados .

El nacimiento de una organización: el Sindicato Nacional

La conmemoración también rememora un hito organizativo fundamental. Fue un 1 de marzo, pero de 1971, cuando se constituyó el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Industria Ligera (SNTIL) . Este hecho consolidó la representación gremial de ramas tan diversas y esenciales como las confecciones textiles, la gráfica, la cerámica, el cuero y el calzado, la jabonería y perfumería, la producción de muebles, fósforos y artículos deportivos, entre otras . La fundación del sindicato unificó las luchas y aspiraciones de estos colectivos, dándoles una voz común en el entramado económico y social del país.

Una jornada de celebración y reflexión

Lejos de limitarse a un día, la conmemoración se extiende en una jornada que suele iniciarse a finales de febrero y se prolonga hasta el 24 de marzo, fecha en que los metalúrgicos, también afiliados a este sindicato, celebran su propio día . Durante estas semanas, se realizan actividades en centros laborales de toda la isla, con matutinos especiales, reconocimientos a la labor de los trabajadores y actos políticos y culturales .

El acto central por la efeméride se celebra en diferentes provincias cada año, rotando la sede para visibilizar el esfuerzo de los colectivos en todo el país. En 2025, por ejemplo, el acto nacional tuvo lugar en la empresa mixta Compacto Caribe S.A., en La Habana. En esa ocasión, se entregó la Distinción José Ramón Martínez Álvarez a 37 trabajadores con más de veinte años de servicio y se reconoció la labor de innovadores del sector, cuyas ideas contribuyen al ahorro, la sustitución de importaciones y la productividad, un esfuerzo que las autoridades equiparan al legado de innovación del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz .

Entre el bloqueo, la carencia y el compromiso

La celebración del 1 de marzo adquiere un matiz particular en el contexto cubano actual. Las informaciones de los últimos años coinciden en señalar que la industria ligera es uno de los sectores más castigados por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, así como por las dificultades financieras globales .

A pesar de ello, la fecha se convierte en un «festejo en tiempos difíciles», como lo definió en 2023 el periódico Trabajadores . Las memorias sindicales reflejan años complejos, con niveles productivos disminuidos en rubros básicos como jabones, detergentes, gasa quirúrgica o artículos de aseo, e incluso una reducción significativa de la fuerza laboral en algunos períodos .