1ro de marzo de 1958: Extensión de la guerra, estrategia para llevarla a todo el país

Cuando el primero de marzo de 1958, hace hoy 68 años, dos columnas guerrilleras se separaban del núcleo central del Ejército Rebelde en la Sierra Maestra y avanzaban hacia el norte y el oeste de la provincia de Oriente, comenzaba la guerra revolucionaria a extenderse por todo este territorio como parte de la estrategia global de llevarla a todo el país.

Días antes, el 27 de febrero de 1958, en una reunión sostenida en la Comandancia General del Ejército Rebelde, los capitanes Raúl Castro Ruz y Juan Almeida Bosque, fueron ascendidos al grado de comandantes y designados jefes de las Columnas 6 y 3 que llevarían a la práctica tal concepción.

En tan solo dos días fueron alistadas las tropas que cumplirían tan riesgosas misiones encomendadas personalmente por el Comandante en Jefe Fidel Castro y que ponía en evidencia la fortaleza alcanzada por el Ejército Rebelde en solo 15 meses de lucha, después del desembarco de los expedicionarios del Granma.

La Columna 6 nombrada Frank País García estaba integrada por 57 hombres dirigidos por el Comandante Raúl Castro Ruz, mientras que la 3, denominada Santiago de Cuba, estaría dirigida por el Comandante Juan Almeida Bosque, e integrada por 67 combatientes, incluidas dos mujeres.

Ambos grupos partieron el primero de marzo de MIL 958 desde el campamento del Che en pata de la Mesa, en la Sierra maestra, siendo despedidas por el Comandante en Jefe Fidel Castro.

Las dos columnas guerrilleras en una primera etapa avanzaron juntas hasta el lugar llamado Puerto Arturo donde se separaron el 6 de marzo, quedando la Columna 3 en ese lugar, donde se constituyó el Tercer Frente Oriental Mario Muñoz Monroy.

La Columna 6 por su parte, continuó su avance hacia el noroeste del oriente cubano en busca de su objetivo y no sin pocos tropiezos y peligros, llegó el 11 de marzo a Piloto del Medio, municipio San Luis, creándose así el Segundo Frente Oriental Frank País García.

La partida el primero de marzo de 1958, el avance y la creación de ambos frentes en los días posteriores, constituyeron sendas hazañas del Ejército Rebelde y el punto de partida para pasar a una etapa superior de lucha, que condujera a la revolución por los caminos de la definitiva victoria.