miércoles 11 febrero 2026
¿Qué ha sucedido en las primeras 24 horas de salida de la CTE Guiteras?

Por: José Miguel Solís

Más de un centenar de acciones correctivas se acometen en la central térmica Antonio Guiteras, de Matanzas, con el fin de propiciar su rápida incorporación al sistema electroenergético nacional.

“Estamos eliminando las averías localizadas en el exterior de la caldera», precisó el ingeniero Román Pérez Castañeda, subdirector técnico de la industria, quien explicó que en horas de la noche de este martes se pasará a la inspección del interior del horno.

“Estas operaciones nos permitirán conocer si es necesario reparar dentro, aunque la ruta crítica conlleva la realización de pruebas neumáticas e hidráulicas para comprobar la eficiencia del trabajo», añadió.

El especialista señaló que si no se hace necesario laborar dentro de la caldera, el mayor bloque unitario de la isla podría iniciar el proceso de arranque en la madrugada del miércoles, para intentar la sincronizacion en un lapso de ocho horas.

(Tomado del perfil del periodista José Miguel Solís en Facebook)

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
