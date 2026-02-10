martes 10 febrero 2026
Pospuesta XX Convención y Feria Informática 2026 en Cuba

Picture of ACN
ACN

La Habana.—  El Ministerio de Comunicaciones informó a través de sus redes sociales la posposición de la XX Convención y Feria Internacional Informática 2026, prevista del 24 al 27 de marzo, debido a la situación extraordinaria que enfrenta el país.

   El Comité Organizador comunicó que oportunamente se dará a conocer la nueva fecha de realización de este evento tecnológico, considerado uno de los más importantes en el ámbito de las tecnologías de la información en Cuba.

   Esta decisión responde a las condiciones actuales que afectan la economía nacional debido a la nueva escalada de agresiones de EE.UU. para asfixiar económicamente a nuestro pueblo e intentar destruir la Revolución, explicó la entidad organizadora en nota oficial.

   La Convención y Feria Internacional Informática constituye un espacio de intercambio científico y profesional, con participación de especialistas nacionales y extranjeros, y ha sido escenario de presentación de proyectos vinculados a la informatización de la sociedad.

   El Ministerio de Comunicaciones precisó que mantendrá informada a la comunidad tecnológica y académica a través de los canales oficiales, con el objetivo de garantizar la continuidad de los preparativos.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
