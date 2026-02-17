martes 17 febrero 2026
Entregan Bandera Proeza Laboral a Colectivos destacados del sector del Transporte en Santiago de Cuba

Picture of Iran Deivis Suárez Vaillant
Iran Deivis Suárez Vaillant

El Sindicato Provincial de trabajadores de transporte y puertos con la aprobación de La Central de Trabajadores de Cuba y el Consejo de Defensa activado en el momento de recuperación tras el paso del Huracán Melissa, aprobaron entregarle la
Bandera Proeza Laboral a los colectivos de las Unidades Empresariales de Base Transporte Escolar, Transmetro, Ómnibus Nacionales, el Aeropuerto Antonio Maceo, la Base de Lanchas de Cayo Granma
y Camiones Santiago.


Reconocimiento que considera el
esfuerzo, consagración y empeño demostrado en horas difíciles para cumplir con la urgencia de llevar población y ayuda donde más se necesita, así como acercar destinos y oportunidades.
Escenario en el cual se realizó el lanzamiento de la Jornada Especial Santiaguera por el Primero de Mayo.
En la provincia Santiago de Cuba el desarrollo del sector del transporte, a pesar de las limitaciones actuales, es objetivo de trabajo que se sustenta en la búsqueda de potencialidades, encadenamiento de los actores, el combate a las ilegalidades y entidades que intervienen en procesos de traslado de pasajeros y mercancías, cuando la eficiencia es principio para continuar acercando destinos.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
