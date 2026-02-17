Entregan Bandera Proeza Laboral a Colectivos destacados del sector del Transporte en Santiago de Cuba

El Sindicato Provincial de trabajadores de transporte y puertos con la aprobación de La Central de Trabajadores de Cuba y el Consejo de Defensa activado en el momento de recuperación tras el paso del Huracán Melissa, aprobaron entregarle la

Bandera Proeza Laboral a los colectivos de las Unidades Empresariales de Base Transporte Escolar, Transmetro, Ómnibus Nacionales, el Aeropuerto Antonio Maceo, la Base de Lanchas de Cayo Granma

y Camiones Santiago.



Reconocimiento que considera el

esfuerzo, consagración y empeño demostrado en horas difíciles para cumplir con la urgencia de llevar población y ayuda donde más se necesita, así como acercar destinos y oportunidades.

Escenario en el cual se realizó el lanzamiento de la Jornada Especial Santiaguera por el Primero de Mayo.

En la provincia Santiago de Cuba el desarrollo del sector del transporte, a pesar de las limitaciones actuales, es objetivo de trabajo que se sustenta en la búsqueda de potencialidades, encadenamiento de los actores, el combate a las ilegalidades y entidades que intervienen en procesos de traslado de pasajeros y mercancías, cuando la eficiencia es principio para continuar acercando destinos.