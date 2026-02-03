martes 03 febrero 2026
Cuba registra nuevo récord nacional de temperatura mínima: 0 °C en Indio Hatuey

Por: Kevin Reyes Solares

La estación meteorológica de Indio Hatuey, en el municipio de Perico, provincia Matanzas, reportó este martes a las 07:00 de la mañana una temperatura de 0 grados Celsius, lo que constituye el nuevo récord absoluto de temperatura mínima en Cuba.

El Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET) confirmó el dato y precisó que a las 04:00 am el termómetro ya había descendido a 0.1 °C, continuando su caída hasta alcanzar el valor histórico.

Hasta ahora, el récord nacional correspondía a la estación de Bainoa, en la actual provincia de Mayabeque, donde se registraron 0.6 °C el 18 de febrero de 1996.

Durante casi tres décadas este valor se mantuvo como el más bajo en la historia meteorológica del país.

La propia estación de Indio Hatuey había marcado el día anterior, 2 de febrero, 1.4 °C, cifra que ya constituía récord local para el mes de febrero, superada apenas 24 horas después con el nuevo registro.

En otras localidades también se reportaron valores inusualmente bajos para la época.

En Varadero, por ejemplo, se registraron 14.8 °C, lo que representa récord local para un mes de febrero.

Especialistas del INSMET explicaron que la combinación de un intenso frente frío y la influencia de altas presiones continentales favoreció la marcada caída de las temperaturas en gran parte del occidente y centro del país.

Este registro marca la primera vez que Cuba alcanza los 0 °C exactos desde que existen datos oficiales, lo que lo convierte en un hito histórico para la climatología nacional.

