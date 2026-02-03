Concluyó en Santiago de Cuba segundo Taller Nacional de Innovación por la Salud (+Fotos)

Por: Kevin Reyes Solares

El segundo Taller Nacional de Innovación por la Salud concluyó en Santiago de Cuba como un espacio de integración científica y empresarial, tras dos días de sesiones que reunieron a investigadores, especialistas y directivos del sector.

El evento puso de relieve la importancia de conectar investigadores, inversionistas y posibles clientes para fomentar la colaboración internacional y potenciar la transferencia de conocimientos hacia soluciones prácticas en beneficio de la salud pública.

La gestión para contribuir al programa Una Salud y el desarrollo de productos naturales constituyeron ejes centrales de la jornada, con énfasis en mejorar la salud no solo de la población, sino también de plantas, animales y del medio ambiente.

Se abordaron ejemplos como la revolución energética a partir de fuentes renovables y su impacto en comunidades rurales.

La jornada de clausura abrió con la conferencia magistral Alianzas Estratégicas con el Parque Tecnológico Holguín, que marcó el inicio de las sesiones conclusivas del encuentro.

El Dr.C Carlos Rafael Bautista Matamoros, Director del Parque Tecnológico de Holguín explicó que : “los proyectos que se inserten en el parque tienen, por ejemplo, cinco años de sesión dispuestos; pero además, al conectarse con el parque, cuentan con procesos de incubación y aceleración de manera expedita.

Eso significa que una persona natural o jurídica, una empresa o un emprendedor, puede vincularse mediante los mecanismos establecidos y llevar su idea desde niveles mínimos hasta alcanzar mercados e incluso niveles de exportación”.

La capacitación incluyó paneles sobre el desarrollo de productos naturales de Toximed y del laboratorio farmacéutico Oriente, espacios donde se compartieron experiencias y resultados de investigaciones aplicadas.

Asimismo, se discutieron temas como inteligencia artificial, transformación digital, cambio climático, tecnologías biomédicas y productos naturales.

Más allá de los conceptos, lo más valioso fue la presentación de proyectos concretos, soluciones reales y equipos en desarrollo, así como productos que pronto llegarán a los centros de salud con el objetivo de mejorar los servicios de este importante sector.