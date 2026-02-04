miércoles 04 febrero 2026
Una Carrera Contra el Tiempo: Cinco Nuevas Alas para la Salud en Santiago de Cuba (+Fotos)

Picture of Redacción tvsantiago
Redacción tvsantiago
El sitio de la televisión en Santiago de Cuba

Con información de : Dirección General de Salud Santiago de Cuba

En las calles y serranías de Santiago de Cuba, el tiempo es más que segundos en un reloj; es el latido de una urgencia, entre una emergencia y el hospital.

Hoy, esa carrera contra el tiempo recibe un impulso vital: cinco nuevas ambulancias de alta prestación se incorporan al Sistema Integrado de Urgencias Médicas, prometiendo escribir finales más esperanzadores.

Estos vehículos, más que unidades de transporte, son «unidades de cuidado intensivo rodantes», equipadas con la tecnología precisa para brindar apoyo vital avanzado durante el trayecto.

Representan un paso firme en la optimización de un sistema que es, literalmente, cuestión de vida.

El Dr. Miguel Ángel Díaz Núñez, director provincial de Salud, destacó la importancia estratégica de esta entrega:

“No se trata solo de sumar móviles”, señaló, “sino de llevar la capacidad de respuesta al corazón de los territorios”.

Las ambulancias reforzarán los municipios de Songo-La Maya, Contramaestre, Palma Soriano y la capital provincial, extendiendo su manto de protección a comunidades de Guamá, San Luis, Mella, Segundo y Tercer Frente.

Con un tono de profunda responsabilidad, el directivo instó a velar por el uso y cuidado de estos recursos.

“Cada sirena, cada kilómetro recorrido, es fruto de un esfuerzo colectivo del Estado y nuestro sistema sanitario.

Cuidarlas es honrar el compromiso con la vida y garantizar que este servicio esencial perdure”, afirmó.

Estos cinco vehículos simbolizan un puente fortalecido entre la urgencia y la esperanza.

Son la promesa de que, en el momento más crítico, un destello de luz azul y el sonido de una sirena acortarán distancias, llevando consigo no solo equipamiento médico, sino la certeza de que la atención oportuna está en camino.

La salud santiaguera gana, hoy, nuevas alas para volar más rápido hacia el auxilio.

