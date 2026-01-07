Santiago de Cuba reitera su apoyo y agradecimiento a Venezuela

La primera ayuda que recibió la oriental provincia, tras los embates del huracán Melissa, procedió de la Patria de Bolívar

El pueblo y las autoridades de la provincia indómita, nuevamente ratificaron su apoyo a la República Bolivariana de Venezuela, al tiempo que agradecieron la ayuda recibida tras el paso del huracán Melissa, por indicación directa de su Presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros.

Decenas de toneladas de ayuda humanitaria, equipos especializados, así como personal calificado -del Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas-, llegaron al territorio tanto por vía marítima como aérea, «el Presidente Maduro habló con nosotros para ayudar a nuestros hermanos cubanos y la respuesta fue: diga Cuba, ¿en qué podemos servirle?», aseguró a Granma el viceministro de dicha cartera, Domiciano Graterol Olivera.

En ese sentido, 30 operadores de maquinaria, 16 expertos del sector eléctrico, técnicos, mecánicos, y recursos como ventanales, tejas, rollos de manto asfáltico para las impermeabilizaciones, tuberías para obras de fábrica destinadas a la infraestructura hidráulica, lubricantes y combustible fueron puestos a disposición de la recuperación del Oriente cubano.

En los viales dañados por el huracán -principalmente en el montañoso municipio de Gumá-, y en el Cardiocentro de Santiago de Cuba, el asesoramiento técnico y los materiales donados por la nación sudamericana fueron vitales para su total rehabilitación.

De manera que «la solidaridad entre nuestros pueblos ha sido constante, miles de venezolanos han estudiado en la Ciudad Héroe y atendidos en instituciones de la Salud; cuando el huracán Sandy no faltó la ayuda y con Melissa tampoco; asimismo miles de santiagueros han cumplido misiones internacionalistas en la Patria de Bolívar», encomió Beatriz Johnson Urrutia, Primera Secretaria del Partido aquí.

Yarianna Sierra Torres, Licenciada en rehabilitación, y que está a punto de concluir las vacaciones correspondientes a la misión médica, reiteró «que lo que no podrán destruir son nuestros lazos, forjados por los Comandantes Fidel y Chávez, yo estoy para para retornar a la nación Bolivariana y cumplir la sagrada encomienda de salvar vidas».