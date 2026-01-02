viernes 02 enero 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Rey de Camboya expresa alta satisfacción por relaciones con Cuba

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

El rey de Camboya, Norodom Sihamoni, expresó aquí su alta satisfacción por las que calificó como tradicionales e históricas relaciones con Cuba, sustentadas desde hace 65 años y hasta hoy en la amistad y cooperación ininterrumpidas.

Su Majestad se pronunció en estos términos en un mensaje de felicitación cursado al presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en ocasión de conmemorarse el 67 aniversario de la Revolución cubana.

Por su parte, la presidenta de la Asamblea Nacional de Camboya, Khuon Sudary, se dirigió a su homólogo cubano Esteban Lazo, a quien extendió también sus congratulaciones a propósito del Día Nacional.

En su misiva la titular del Legislativo camboyano resaltó su convicción de que los fuertes lazos bilaterales, basados “en el respeto mutuo y los valores compartidos, seguirán siendo profundizándose en los próximos años para el beneficio mutuo de nuestros pueblos”.

Destacadas
Siempre Lucía: Adela Legrá, el rostro eterno de la tierra cubana (+Fotos)
Celebrarán en Santiago III Encuentro Cuba-México en Septiembre de 2026
Visita Ministra de Comunicaciones zonas de silencio del Tercer Frente
Chequea Grupo Temporal de Trabajo acciones de recuperación en Santiago de Cuba
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios