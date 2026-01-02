Rey de Camboya expresa alta satisfacción por relaciones con Cuba

El rey de Camboya, Norodom Sihamoni, expresó aquí su alta satisfacción por las que calificó como tradicionales e históricas relaciones con Cuba, sustentadas desde hace 65 años y hasta hoy en la amistad y cooperación ininterrumpidas.

Su Majestad se pronunció en estos términos en un mensaje de felicitación cursado al presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en ocasión de conmemorarse el 67 aniversario de la Revolución cubana.

Por su parte, la presidenta de la Asamblea Nacional de Camboya, Khuon Sudary, se dirigió a su homólogo cubano Esteban Lazo, a quien extendió también sus congratulaciones a propósito del Día Nacional.

En su misiva la titular del Legislativo camboyano resaltó su convicción de que los fuertes lazos bilaterales, basados “en el respeto mutuo y los valores compartidos, seguirán siendo profundizándose en los próximos años para el beneficio mutuo de nuestros pueblos”.