Ratifica India aprecio por Cuba en mensaje por fecha patria

El canciller de India, Subrahmanyan Jaishankar, ratificó el aprecio de su Gobierno a las relaciones con Cuba en un mensaje a propósito del aniversario 67 del Triunfo de la Revolución de la nación caribeña.

En un mensaje en X, el ministro de Asuntos Exteriores del país surasiático felicitó a su homólogo Bruno Rodríguez, al Gobierno y al pueblo de Cuba por la patriótica fecha.

«Saludos al FM @BrunoRguezP, al Gobierno y al pueblo de Cuba en su Día Nacional. Apreciamos nuestra asociación de muchos años», publicó el jefe de la diplomacia india en la referida red social.

Jaishankar acompañó su post en X con una imagen del encuentro entre el primer ministro Narendra Modi y el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a propósito de la visita de ambos líderes a Brasil en agosto de 2025 para participar en la pasada Cumbre del Brics.

Resulta válido recordar que este año India es la presidenta pro tempore de la importante organización, que integran además Brasil, Rusia, China, Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Indonesia, Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, en la cual Cuba es país asociado.

India y Cuba celebran el 12 de enero venidero el aniversario 66 de los nexos diplomáticos bilaterales, calificados de excelentes, cálidas y amistosas en reiteradas ocasiones por sus autoridades.

El país surasiático fue uno de los primeros en reconocer al nuevo gobierno cubano luego del Triunfo de la Revolución el 1 de enero de 1959.

La visita de Ernesto Guevara a India del 30 de junio al 4 de julio de 1959 abrieron los nexos diplomáticos que fructificaron con la apertura de embajadas en las respectivas capitales de las dos naciones.

En 2023, ambos pueblos celebraron los aniversarios 50 y 40 de la primera y segunda visita a India del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, quien siempre profesó un infinito cariño por la tierra de Mahatma Gandhi.

El año pasado en el contexto del aniversario 65 de los lazos bilaterales, ambos países tuvieron la oportunidad de concretar varios mecanismos de cooperación en diversos sectores.