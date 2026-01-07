miércoles 07 enero 2026
Las guerras muy pocas veces terminan

Picture of Claudia Virginia Fernández Pacífico
Claudia Virginia Fernández Pacífico

Infancias marcadas por el conflicto, memorias que el mundo no debe olvidar.Las guerras no terminan cuando callan las armas. Sus consecuencias más profundas permanecen en los rostros de quienes crecieron demasiado rápido, de quienes perdieron lo irremplazable: a su familia. El Día Mundial de los Huérfanos de la Guerra nos convoca a mirar una de las realidades más dolorosas y silenciadas de los conflictos armados: la infancia que queda sola.

Millones de niños y niñas en el mundo han visto su vida fracturada por la violencia. Han perdido padres, hogares, escuelas, estabilidad emocional y, muchas veces, la posibilidad de soñar. Son huérfanos no solo de personas, sino de seguridad, de protección y de futuro.

Un huérfano de guerra no es únicamente un niño sin padres; es un niño que ha crecido entre el miedo, el desplazamiento forzado, el hambre y la incertidumbre. Muchos sobreviven en campos de refugiados, otros quedan a cargo de familiares lejanos o instituciones saturadas, y no pocos enfrentan la explotación, el trabajo infantil o el reclutamiento forzado.

La guerra les arrebata el derecho más básico: ser niños.

Las estadísticas estremecen, pero no cuentan toda la historia. Detrás de cada número hay una vida interrumpida, una risa apagada, una pregunta sin respuesta:
¿Por qué a mí?

La ausencia de figuras parentales deja profundas huellas emocionales: traumas, ansiedad, duelos no resueltos y silencios que pesan durante años. Sin acompañamiento psicológico, educativo y social, estas heridas se perpetúan en la adultez, reproduciendo ciclos de pobreza y exclusión.

El Día Mundial de los Huérfanos de la Guerra no es solo una fecha conmemorativa; es un llamado urgente a la conciencia colectiva. Proteger a estos niños implica garantizarles acceso a educación, salud, apoyo emocional y, sobre todo, un entorno donde puedan reconstruir la confianza en la vida.

Organismos internacionales, comunidades, gobiernos y ciudadanos tienen un papel esencial: no mirar hacia otro lado. La paz no se construye únicamente firmando acuerdos, sino reparando las vidas que la guerra destrozó.

Conmemorar este día es recordar que cada guerra tiene un costo humano incalculable y que los niños nunca deberían ser víctimas de decisiones que no les pertenecen. Es también una oportunidad para reafirmar que la infancia debe ser territorio de protección, no de conflicto.

Hoy, el mundo está llamado a escuchar a esos niños que crecieron en silencio, a reconocer su dolor y a transformar la memoria en acción.
Porque ningún niño debería heredar la guerra como destino.

