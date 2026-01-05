Honra Venezuela a combatientes cubanos caídos en ataque de EE.UU.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rindió homenaje a los 32 combatientes cubanos fallecidos durante una misión de cooperación y defensa en territorio venezolano, como consecuencia de un ataque perpetrado por fuerzas estadounidenses en la madrugada del 3 de enero de 2026.

Según comunicado oficial divulgado este domingo por el canciller bolivariano Yván Gil desde su cuenta en X, los efectivos cubanos cumplían tareas de protección institucional en el marco de acuerdos bilaterales entre Estados soberanos, y su actuación fue reconocida por su disciplina, entrega y compromiso con la estabilidad regional.

El mensaje oficial extiende condolencias a los familiares de los combatientes caídos y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, al tiempo que reafirma los vínculos históricos de hermandad, soberanía y lucha compartida entre ambas naciones.

A continuación documento íntegro:

República Bolivariana de Venezuela

Comunicado

La República Bolivariana de Venezuela rinde homenaje a los 32 combatientes cubanos que ofrendaron su vida cumpliendo su deber, en el marco de misiones de cooperación y defensa, como consecuencia del ataque criminal e infame perpetrado por el Gobierno de los Estados Unidos contra territorio venezolano en la madrugada del 3 de enero de 2026.

Este personal actuaba en el marco de la cooperación entre Estados soberanos y se encontraban cumpliendo tareas de protección y defensa institucional. Su actuación se distinguió por la valentía, la disciplina y el compromiso inquebrantable con la paz y la estabilidad regional.

El pueblo y el Gobierno Bolivariano de Venezuela expresan su más profunda solidaridad con el Gobierno Revolucionario de Cuba y agradecen al Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y al General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder histórico de la Revolución Cubana, por su acompañamiento y firmeza solidaria, extendiendo un abrazo fraterno a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y a los familiares de los combatientes caídos, cuyo sacrificio fortalece los lazos históricos de hermandad, soberanía y lucha compartida entre nuestras naciones.

Caracas, 4 de enero de 2025.