Holguín entre las provincias de menor mortalidad infantil en Cuba

La provincia de Holguín cerró 2025 con una tasa de mortalidad infantil de 6,42 por cada mil nacidos, la cuarta más baja de Cuba, con más de seis mil partos realizados en el territorio oriental.

Alberto Rubén Piriz Assa, jefe del Programa de Atención Materno Infantil en la provincia, resaltó al semanario Ahora el desempeño del personal médico ante la crisis, las arbovirosis, el paso del huracán Melissa y el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra la isla.

El experto, también especialista de primer y segundo grado en Medicina Intensiva y Emergencia, subrayó que el territorio oriental tiene la tasa más baja entre las provincias con más de cinco mil nacimientos y que en 2026 se continuará trabajando para reducir esta cifra.

Señaló la labor de la maternidad del Hospital Vladimir Ilich Lenin, la más grande de la isla caribeña y donde ocurre la mayor cantidad de nacimientos, que concluyó con 2,7 por cada mil nacidos vivos.

Además, Piriz Assa ponderó el quehacer de los servicios de Neonatología, con una sobrevida del 98,8 por ciento, y del Centro Regional de Cirugía Neonatal, que atiende a recién nacidos del oriente cubano intervenidos quirúrgicamente en las primeras horas de vida.

La Organización Mundial de la Salud reconoce la reducción de la mortalidad infantil como uno de los hitos fundamentales para incrementar la eficiencia reproductiva, por lo cual en Cuba, a pesar de exhibir indicadores bajos, se adopta una estrategia integral desde el inicio del embarazo, encaminada a disminuir el riesgo de muerte fetal y materna.

Estos proyectos incluyen la intersectorialidad para el transporte, el funcionamiento de los hogares maternos, la alimentación de las embarazadas, el seguimiento clínico y genético, entre otros acápites priorizados por el Ministerio de Salud Pública.