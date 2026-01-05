lunes 05 enero 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Mujeres rurales sanluiseras contribuyen a la seguridad alimentaria en 2026

Picture of Sierra Maestra
Sierra Maestra
Periódico del Órgano Oficial del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Santiago de Cuba.

Las mujeres rurales desempeñan una importante función en lo que se refiere a garantizar la seguridad alimentaria y el desarrollo y estabilidad de esas intrincadas zonas.

En comunidades suburbanas y rurales de San Luis, se pueden encontrar féminas que pueden ser valoradas como mágicas porque tienen el don de la belleza y la consagración a la familia y, sobre todo, al trabajo. Su aporte en condiciones tan complejas como las que vivimos actualmente, ha sido loable.

Se pueden mencionar mujeres cuyo desempeño ha sido relevante en la compleja coyuntura económica y energética que vivimos: Bárbara Durades Miclin, Heroína del Trabajo de la República de Cuba, Marlenis Reyes Aldana, Deivys Argüelles Baute de la CPA Sabino Pupo, Yamilaydis Verdecia Acuña y Orllakis Alcolea Llopiz, de la CCS Rafael Hernández; Natacha Vázquez, de la CCS Gustavo Moll; Lisandra de la Fe Morales, de la CPA Desembarco del Granma, Tania Martí Aguilera y Eglis Rodrigues Soçarras de las CPA Jose Antonio Echeverría y Jesús Suárez Gayol, respectivamente.

De parte de la organización campesina y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) no podía faltar el reconocimiento a las miles de sanluiseras que habitan las zonas más abruptas de nuestra geografía, y, son fuerza imprescindible en la producción de alimentos en el municipio y el cuidado de la familia.

Las mujeres rurales en cualquier paraje intrincado de San Luis, con sus rostros curtidos por los duros trabajos y el sol, brindan su aporte al desarrollo económico del territorio y con su belleza y constancia alegran cada jornada de trabajo.

Destacadas
Honra Venezuela a combatientes cubanos caídos en ataque de EE.UU.
Resaltan impronta del Che en los pueblos de Latinoamérica
Una cicatriz en la memoria de la Patria
Cuando se multiplica el esfuerzo por el bienestar de todos
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios