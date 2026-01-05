Mujeres rurales sanluiseras contribuyen a la seguridad alimentaria en 2026

Las mujeres rurales desempeñan una importante función en lo que se refiere a garantizar la seguridad alimentaria y el desarrollo y estabilidad de esas intrincadas zonas.

En comunidades suburbanas y rurales de San Luis, se pueden encontrar féminas que pueden ser valoradas como mágicas porque tienen el don de la belleza y la consagración a la familia y, sobre todo, al trabajo. Su aporte en condiciones tan complejas como las que vivimos actualmente, ha sido loable.

Se pueden mencionar mujeres cuyo desempeño ha sido relevante en la compleja coyuntura económica y energética que vivimos: Bárbara Durades Miclin, Heroína del Trabajo de la República de Cuba, Marlenis Reyes Aldana, Deivys Argüelles Baute de la CPA Sabino Pupo, Yamilaydis Verdecia Acuña y Orllakis Alcolea Llopiz, de la CCS Rafael Hernández; Natacha Vázquez, de la CCS Gustavo Moll; Lisandra de la Fe Morales, de la CPA Desembarco del Granma, Tania Martí Aguilera y Eglis Rodrigues Soçarras de las CPA Jose Antonio Echeverría y Jesús Suárez Gayol, respectivamente.

De parte de la organización campesina y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) no podía faltar el reconocimiento a las miles de sanluiseras que habitan las zonas más abruptas de nuestra geografía, y, son fuerza imprescindible en la producción de alimentos en el municipio y el cuidado de la familia.

Las mujeres rurales en cualquier paraje intrincado de San Luis, con sus rostros curtidos por los duros trabajos y el sol, brindan su aporte al desarrollo económico del territorio y con su belleza y constancia alegran cada jornada de trabajo.