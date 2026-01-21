Empresa camagüeyana, primera en recibir Placa Centenario de Fidel

La Empresa Provincial de Bebidas y Refrescos (EMBER), en Camagüey, mereció la Placa Centenario de Fidel, primer colectivo de los 10 previstos en el país que recibe ese reconocimiento.

Al entregar el estímulo, Alberto López Díaz, ministro de la Industria Alimentaria, elogió a los trabajadores por sobreponerse ante las limitaciones y aportar con sus esfuerzos al desarrollo del sector, aunque los resultados todavía no satisfagan las demandas de la población.

No obstante, señaló que la entidad exhibe mejores salarios, gestiona ingresos en divisas, emplea alternativas ante las carencias de recursos e impulsa las producciones, un quehacer que, afirmó, debe convertirse en referencia tanto para la provincia como para el país, en el empeño común de dinamizar las empresas del Ministerio de la Industria Alimentaria.

La EMBER, que por cuatro años ha resultado Vanguardia Nacional, se propone en este 2026 superar las ventas, las utilidades y los ingresos en divisas, con respecto al anterior año, además de incrementar la producción nacional, específicamente de surtidos como las bebidas alcohólicas, vinos dulces, vino seco, vinagre, refresco, entre otros, explicó Liuven Veloz González, director de esa entidad.

De igual manera comentó que en la Unidad Empresarial de Base (UEB) Fábrica de Refrescos Florida se prevé la instalación de una nueva línea de producción, mientras que la Fábrica de Refrescos 23 de Agosto avanza en la aprobación de un Proyecto de Desarrollo Local que potenciará la producción de refrescos y agua.