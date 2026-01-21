Convocatoria<<Taller de buenas prácticas periodísticas en Redes Sociales >>

Tomado del Instituto Internacional de Periodismo José Martí.

La Cátedra de Periodismo Hipermedia del Instituto Internacional de Periodismo José Martí de La Habana convoca al Taller de Buenas Prácticas Periodísticas en Redes Sociales.Del 16 al 20 de febrero, en el horario de 9.00 am a 1.00pm.

El empoderamiento de las prácticas y paradigmas de la web social y el establecimiento de los sitios de redes sociales online como espacio de acción, ha opacado la visión del medio como única sede o lugar central de desarrollo, para ceder a la capacidad de concreción y redistribución de las historias por los usuarios y sus redes.

Por ello es necesario mantener la actualización y el intercambio de las mejores prácticas en el empleo de nuevas herramientas disponibles en la Web

Modalidad: Presencial

Dirigido a los profesionales de la prensa con el objetivo de elevar su eficacia en el desarrollo de productos comunicativos hipermediales para las Redes Sociales, el taller tienes como objetivo propiciar la adquisición de conocimientos teóricos y habilidades prácticas en torno al uso adecuado de redes sociales.

Se incluyen buenas prácticas, herramientas para la gestión, y análisis de las redes sociales y muchos otros elementos de utilidad.

Objetivos:

Establecer criterios sobre buenas prácticas en redes sociales online y su influencia en el periodismo hipermedia necesario para los medios de prensa en la contemporaneidad

Compartir herramientas útiles para las rutinas productivas asociadas a esos espacios de redes sociales online

Esbozar pautas generales de una estrategia de gestión de redes sociales para medios de prensa.

Total de plazas: 20

Se podrá solicitar matrícula completando el formulario en línea en el siguiente enlace:

Taller Redes Sociales