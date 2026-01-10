Embargo petrolero de EEUU amenaza a millones de venezolanos

El embargo petrolero estadounidense contra Venezuela pone en riesgo la vida, la salud y el bienestar de millones de ciudadanos de ese país suramericano, dijo hoy el embajador ruso en Caracas, Sergei Melik-Bagdasárov.

«Las acciones de Estados Unidos que violan el derecho internacional son absolutamente condenables. No se trata solo del petróleo. El petróleo es la sangre de la economía venezolana, y desangrarla significa poner en riesgo la vida y la salud de millones de venezolanos», dijo el diplomático este sábado a la agencia de noticias Sputnik.

Melik-Bagdasárov precisó que Venezuela ha manifestado constantemente su disposición a vender su petróleo en condiciones justas a precio de mercado a todos sus socios comerciales extranjeros, incluido Estados Unidos.

«Sin embargo, el estilo de mando neocolonialista elegido por Washington en su retórica claramente no contribuye a la normalización de los suministros de oro negro venezolano al mercado mundial, incluido el propio país norteño”, agregó.

El 6 de enero, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, declaró que Washington mantiene un embargo total sobre las exportaciones de petróleo venezolano y controla la capacidad de Caracas para realizar actividades comerciales.

Estados Unidos llevó a cabo un importante ataque militar contra Venezuela en la madrugada del 3 de enero, secuestrando al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para ser juzgados por presuntos diversos delitos vinculados al narcotráfico.

La agresión a Venezuela llegó tras meses de una creciente tensión, desatada en agosto con una operación militar de Estados Unidos en el Caribe, que incluyó decenas de ataques contra supuestas «narcolanchas», en los que fueron asesinadas más de 100 personas.

El 16 de diciembre, el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó el «bloqueo total y completo» a petroleros que entren y salgan de Venezuela. El mandatario también anunció que Estados Unidos designó al Gobierno de Nicolás Maduro como una organización terrorista extranjera.

A inicios de diciembre, Trump anunció la incautación de un petrolero frente a las costas venezolanas.

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, declaró posteriormente que el buque era sospechoso de transportar petróleo sancionado desde Venezuela e Irán.