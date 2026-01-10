Las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron mil 90 efectivos durante las últimas 24 horas en la zona de la operación militar especial, informó hoy el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia.

Según el informe del ente castrense, publicado este sábado en su página oficial de Telegram, el grupo de tropas Centro causó el mayor número de bajas a Ucrania, hasta 410, seguido por los grupos Sur (más de 190), Oeste (hasta 190), Este (más de 135), Norte (más de 130) y Dniéper (hasta 35).

La cartera militar agregó que, el Ejército ucraniano perdió 22 vehículos blindados de combate, 50 automóviles, nueve piezas de artillería, dos estaciones de guerra electrónica, una estación de radar contrabatería, ocho almacenes de municiones y siete, de recursos materiales.

También fueron derribados un misil guiado de largo alcance Neptune y 70 vehículos aéreos no tripulados en la línea del frente.