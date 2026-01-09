Cultura Caribeña en Diálogo: Arranca el XIX Coloquio Internacional Joel James

viernes 09 enero 2026
Con información de la Casa del Caribe.

La Casa del Caribe de la ciudad de Santiago de Cuba, abre sus puertas este sábado para dar inicio a la decimonovena edición del Coloquio Internacional Joel James In Memoriam, un espacio ya consagrado al intercambio académico y cultural sobre las raíces y expresiones vivas de la región.

La jornada inaugural comenzará a las 10:00 a.m., con las palabras de apertura de Orlando Vergés Martínez, director de la institución anfitriona, marcando el tono de tres días de reflexión y homenaje.

Entre los momentos más esperados del programa, destaca la sesión de la tarde del lunes 12, dedicada al profundo análisis de la Letra del Año 2026 y su Ebbó.

Este panel, a cargo de los conocedores Abelardo Larduet Luaces, Rolando Maceda y Juan Martén Portuondo, promete desentrañar las predicciones y orientaciones espirituales que marcarán el ciclo venidero en la tradición de origen yoruba, un tema de gran relevancia y seguimiento popular.

El coloquio cerrará su programa el martes 13 con un acto de especial significación: un homenaje a Joel James Figarola en el Cementerio Patrimonial Santa Ifigenia.

Este tributo frente a la última morada del destacado historiador, ensayista y fundador de la Casa del Caribe, será el emotivo preludio a la clausura oficial del evento.

Con esta convocatoria, Santiago se reafirma una vez más como la capital cultural del Caribe, acogiendo un diálogo necesario que honra la memoria de su hijo ilustre y continúa explorando la rica y compleja identidad de la región.

