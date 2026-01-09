viernes 09 enero 2026
Contramaestre: Jóvenes martianos honrarán a Fidel y Martí en su aniversario

Picture of Redacción tvsantiago
Redacción tvsantiago
Con información de CMKC: Radio Revolución

En el contexto del Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro, el Movimiento Juvenil Martiano (MJM) designó al municipio de Contramaestre como sede de las actividades centrales por el aniversario 173 del natalicio de José Martí y los 37 años de la organización.

La decisión, tomada por la dirección provincial del movimiento en Santiago de Cuba, reconoce el avance del funcionamiento de la organización en ese territorio y representa un gesto de solidaridad hacia una de las zonas más afectadas por el reciente huracán Melissa.

Paralelamente, se distinguió al municipio Santiago como destacado en el trabajo martiano.

Homenaje y compromiso en un año simbólico

Las actividades, previstas para el próximo 28 de enero, estarán dedicadas por entero a honrar la memoria y el legado de Fidel Castro en su centenario.

Bajo el espíritu antiimperialista de José Martí, el movimiento reafirma su compromiso de defender la soberanía nacional y denunciar las agresiones contra la hermana República Bolivariana de Venezuela.

En un año de especial significado, el MJM reitera su apoyo al proceso de recuperación económica del país y la provincia, fortaleciendo su labor ideológica y reafirmando el vínculo entre el pensamiento de Martí, el ejemplo de Fidel y las nuevas generaciones de cubanos.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
