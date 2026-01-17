sábado 17 enero 2026
Cuba y Venezuela rinden honores en Panamá a combatientes caídos

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

El embajador de Cuba en Panamá, Orestes Pérez, y el jefe de la representación consular de Venezuela, Julio Chávez, firmaron el libro de honor dedicado a combatientes caídos en Caracas, el pasado 3 de enero.

En la solemne ceremonia en tributo a los héroes y heroínas tras el ataque artero de Estados Unidos a la nación suramericana, Pérez resaltó la hermandad y compromiso con la defensa de la soberanía que une a ambos pueblos y resaltó la amistad que identificó las relaciones entre el Comandante Hugo Chávez y el líder de la Revolución cubana, Fidel Castro.

En su mensaje, el diplomático subrayó que millones de cubanos lloran hoy por la partida física de 32 compatriotas.

“La Tribuna Antimperialista de Cuba es escenario de un acto de compromiso y lealtad de los cubanos con sus hijos queridos, con la Revolución y el Socialismo.

Honor y Gloria a los caídos. Hasta la Victoria Siempre. Patria o Muerte, Venceremos”, remarca su escrito.Por su parte, Chávez destacó que se rinde tributo a la dignidad y la valentía de los combatientes por la libertad y las causas justas del Socialismo.

El libro de honor lo firmaron además representantes de ambas representaciones diplomáticas y personalidades como el exembajador de Panamá en Caracas Elixsandro Ballester.

