China investigó más de un millón de casos de corrupción en 2025

China informó hoy que en 2025 investigó más de 1,01 millones de casos de corrupción en todo el país, con sanciones a 983 mil personas, incluidas 69 de nivel provincial o ministerial.

Un comunicado de la Comisión Central de Inspección Disciplinaria y la Comisión Nacional de Supervisión indicó que el año pasado se recibieron 4,168 millones de denuncias y se procesaron 2,63 millones de pistas sobre posibles violaciones.

La información precisó que se abrieron 1,012 millones de casos, entre ellos 115 investigaciones contra funcionarios de nivel provincial o ministerial, cinco mil 16 de nivel departamental y 41 mil de nivel distrital.

Según el reporte, las investigaciones incluyeron a 91 mil secretarios de comités del Partido en aldeas y directores de comités vecinales, tanto en funciones como retirados.

Las autoridades disciplinarias aplicaron sanciones a 983 mil personas, de ellas 727 mil con medidas partidistas y 321 mil con sanciones administrativas, detalló el informe oficial.

El comunicado señaló que se castigó a cuatro mil 155 funcionarios de nivel departamental y a 35 mil de nivel distrital, además de 686 mil personas de zonas rurales, empresas y otros sectores.

Durante el año, los órganos de control aplicaron las llamadas cuatro formas de supervisión y disciplina a 1,984 millones de personas, con énfasis en la educación crítica y correctiva.

La nota agregó que se mantuvo la política de investigar simultáneamente el soborno y el cohecho, con la apertura de 33 mil casos contra sobornadores y la remisión de cuatro mil 306 personas a la Fiscalía Popular.

China impulsa desde hace más de una década una amplia campaña anticorrupción que ha alcanzado a altos cargos del Partido Comunista, el Gobierno y el Ejército, con impacto en todos los niveles de la administración pública.

Recientemente, la Comisión Central de Inspección Disciplinaria del Partido Comunista de China definió las tareas de supervisión y lucha anticorrupción para 2026.

Señaló que este año marca el inicio del XV Plan Quinquenal y el aniversario 105 de la fundación del Partido Comunista de China, por lo que llamó a consolidar los mecanismos de control, fortalecer la disciplina y promover una gobernanza íntegra.

«Promover sin descanso la lucha anticorrupción, profundizar la rectificación de la corrupción en áreas clave como finanzas, empresas estatales, energía, protección contra incendios, tabaco, medicina, universidades, deportes, zonas de desarrollo, bienestar público y caridad, seguridad en la producción, construcción de ingeniería y licitación», señala el comunicado.