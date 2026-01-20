Analizan en Santiago de Cuba nueva Ley de Deportes

Como parte del recorrido nacional de capacitación previo a su implementación, la Ley 179 «Del Sistema Deportivo Cubano» fue analizada en esta ciudad por directivos y especialistas del sector.

El encuentro realizado este lunes en el Centro de Convenciones Heredia, estuvo encabezado por Raúl Fornés Valenciano, vicepresidente primero del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, y Karel Luis Pachot Zambrana, director jurídico del organismo.

Participaron además directivos de la sociedad mercantil Cubadeportes S.A., representantes de la Comisión de Atención a Atletas, metodólogos y directivos del Inder provincial, de la Eide Capitán Orestes Acosta, del Centro Provincial de Medicina Deportiva y la Facultad de Cultura Física de la Universidad de Oriente.

Durante el intercambio, Pachot Zambrana expuso el plan de acciones para la puesta en marcha de la normativa y sus disposiciones complementarias.

Por su parte, Fornés Valenciano destacó que el proceso se ejecutará de forma escalonada: una etapa sustancial se desarrollará en 2026, mientras que las inversiones en infraestructura se proyectan para el periodo 2027-2028, en correspondencia con los análisis territoriales.

El directivo enfatizó la importancia de rescatar instituciones clave, como las Escuelas Superiores de Perfeccionamiento Atlético provinciales, y subrayó que el reto fundamental es emplear la ley como un instrumento transformador.

Dicha norma no se hizo solo para tener un marco jurídico que agrupe nuestras misiones y funciones; su objetivo es elevar la calidad de vida de la población, fomentar la masividad y alcanzar mejores resultados deportivos, puntualizó Fornés Valenciano.

Aseveró que su correcta implementación constituye un homenaje al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, artífice del deporte como un derecho del pueblo.

En la cita estuvieron presentes Roberto Reyes Roger, director provincial de Deportes, y Leidimy Arias Alba, secretaria provincial del Sindicato de Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte.

La primera de su tipo en la historia de nuestro país y con estructura en cinco títulos, 26 capítulos, 43 secciones principales, 253 artículos y cinco disposiciones finales fue aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular el pasado julio y publicada en Gaceta Oficial el 13 de enero del presente año.