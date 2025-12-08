LA VOZ QUE NACIÓ CON EL DECRETO (+Fotos)

En el almanaque de la isla, el 8 de diciembre de 1947 no estaba marcado. Pero en Santiago, entre el rumor del mar, nació una voz.

Georgina Botta Díaz llegaba al mundo, sin saber que su timbre definiría los amaneceres de generaciones.Su historia es la crónica viva de la televisión en tierra de rebeldes.

En 1968, cuando las imágenes en blanco y negro titilaron en los hogares santiagueros, Georgina ya estaba allí. Era fundadora. Puso la primera piedra de una catedral de sueños y noticias.No solo “incursionó” por todas las facetas; las habitó. Fue solemnidad en el discurso oficial, emoción en el reportaje cultural, calidez al entrevistar a un poeta.

Su voz fue el hilo musical de la vida santiaguera por décadas. Dio la bienvenida a personalidades y pueblos, narrando cómo Santiago se abría al mundo.

En julio de 2023, al cumplir 55 años la televisión local, un consenso resonó como justicia poética: Georgina Botta Díaz merecía el Premio Nacional de Televisión. Un legado construido palabra a palabra, que vive en la memoria afectiva de quienes crecieron escuchándola.Su pecho, modesto, lleva la historia institucional: la Medalla de la Alfabetización, el Sello del Laureado, la Distinción por la Cultura Nacional.

Cada condecoración es un capítulo del país que ella ayudó a narrar.Hoy, su voz permanece como un puente entre el Santiago pionero de 1968 y el actual.

Es patrimonio de la ciudad. Es el orgullo de una televisión hecha a pulso, con la cadencia que nace entre la Sierra y el Caribe.Georgina, la maestra, la fundadora.

Su nombre es sinónimo de lealtad. Mientras una cámara se encienda en Teleturquino, su esencia seguirá allí. En cada saludo, en cada despedida, vive el eco imborrable de la voz que decidió quedarse para siempre.