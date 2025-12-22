lunes 22 diciembre 2025
Implementan programa de electrificación con sistemas fotovoltaicos para viviendas aisladas

Esto forma parte de una estrategia más amplia para promover la eficiencia energética y la transición hacia fuentes renovables

Como parte del Programa de Gobierno para la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional, se ha establecido como objetivo lograr la electrificación de un número de viviendas aisladas que carecen de este servicio.

Sobre esto el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, explicó recientemente en la Asamblea Nacional del Poder Popular que disponen de 5 000 sistemas solares fotovoltaicos, con los que se podrá llegar a las cerca de 2 200 casas que no tienen electricidad por ninguna vía, es decir, que no están conectadas a la red.

Paralelamente, con los sistemas restantes se implementará un plan para mejorar el servicio en viviendas que hoy dependen de generadores diésel, los cuales solo suministran corriente durante cuatro horas al día. En estos casos, se instalarán paneles solares que funcionarán de manera complementaria a los motores, sin sustituirlos inicialmente, creando una fuente híbrida.

Este esfuerzo se desarrolla en un contexto económico nacional complejo, con limitaciones financieras y de infraestructura. Pese a ello, el Estado busca garantizar este servicio básico, reconociendo su impacto directo en el bienestar, la educación y la comunicación de los ciudadanos que residen en las zonas más remotas y de difícil acceso del país.

Esto forma parte de una estrategia más amplia para promover la eficiencia energética y la transición hacia fuentes renovables, aunque su despliegue total dependerá de la capacidad de movilización de recursos en las condiciones actuales.

