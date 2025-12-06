sábado 06 diciembre 2025
Eligen en Santiago de Cuba nuevo diputado a la Asamblea Municipal del Poder Popular

Picture of Anabel Sánchez González
Anabel Sánchez González

La Asamblea Municipal del Poder Popular en Santiago de Cuba, en sesión extraordinaria de trabajo eligió a Yasel Luis Toledo Garnache, Presidente Nacional de la Asociación Hermanos Saiz, como nuevo diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Paralelamente se desarrolló la rendición de cuentas de los delegados de los Consejo Popular José Martí Sur, Manuel Isla, Ciudamar, entre otros sobre su gestión en el presente año y se chequeo el cumplimiento de los planteamientos de sus electores.

La gestión que realizan en el proceso de recuperación de cada comunidad santiaguera tras el paso del huracán Melissa, las acciones para enfrentar el delito y las ilegalidades, el cierre del año en renglones claves de la economía, entre otros fueron algunos de los tópicos debatidos.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
