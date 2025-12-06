Eligen en Santiago de Cuba nuevo diputado a la Asamblea Municipal del Poder Popular

La Asamblea Municipal del Poder Popular en Santiago de Cuba, en sesión extraordinaria de trabajo eligió a Yasel Luis Toledo Garnache, Presidente Nacional de la Asociación Hermanos Saiz, como nuevo diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Paralelamente se desarrolló la rendición de cuentas de los delegados de los Consejo Popular José Martí Sur, Manuel Isla, Ciudamar, entre otros sobre su gestión en el presente año y se chequeo el cumplimiento de los planteamientos de sus electores.

La gestión que realizan en el proceso de recuperación de cada comunidad santiaguera tras el paso del huracán Melissa, las acciones para enfrentar el delito y las ilegalidades, el cierre del año en renglones claves de la economía, entre otros fueron algunos de los tópicos debatidos.