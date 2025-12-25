El Concepto de Revolución ante los desafíos actuales

“Nosotros no nos podemos permitir, en las condiciones actuales, que el burocratismo, el formalismo y la inercia sigan siendo frenos”, afirmó Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC), durante el XI Pleno del Comité Central, pronunciamiento que vuelve a colocar en el centro del debate público la necesidad de mayor eficiencia y sensibilidad institucional.

Con motivo de la reciente conmemoración del noveno aniversario de la desaparición física del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, recordamos el compromiso con su legado, sintetizado en el Concepto de Revolución, el cual no basta con evocarlo en actos formales, sino asumirlo como guía práctica para la acción cotidiana.

En el orden económico y social, ese concepto tiene un profundo basamento moral; sin embargo, su eficacia depende de que no se limite al discurso político o a espacios formales, sino que se traduzca en responsabilidad individual, transformación de mentalidades y resultados concretos para la población.

Díaz-Canel ha señalado que, “aún bajo la presión de la guerra económica y mediática, cada día de la Revolución constituye una victoria”, pero esos desafíos externos no eximen de la urgencia de cambiar lo que debe ser cambiado, especialmente cuando el inmovilismo y la falta de respuestas oportunas afectan la confianza ciudadana.

Como advirtió el propio primer secretario, “sin resultados, sensibilidad y cumplimiento de las funciones para las que fueron creadas, las instituciones no pueden sostener la confianza del pueblo”, de ahí que el principal reto sea cerrar la brecha entre el discurso y la realidad, y convertir el Concepto de Revolución en una práctica social visible, capaz de ofrecer respuestas efectivas a los desafíos actuales.

Honrar el legado de Fidel y responder al llamado de la dirección del país implica asumir que la verdadera lealtad a la Revolución se expresa en la acción transformadora y no en la retórica complaciente; solo así será posible revertir el desgaste de la confianza, enfrentar con coherencia los desafíos internos y externos, y demostrar, con hechos palpables, que el Concepto de Revolución sigue siendo una fuerza viva y no una consigna detenida en el tiempo.