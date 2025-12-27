Priorizan recuperación de las viviendas afectadas por Melissa en Santiago de Cuba (+Fotos) por Luis Alberto Portuondo

Surgen nuevas comunidades como la de viviendas tipología iv, en el reparto Julio Maceo, en el municipio de San Luis

Un intenso programa de construcción y rehabilitación de viviendas se ejecuta en esta provincia –la más afectada por el huracán Melissa–, en cuyo fondo habitacional han sido contabilizados más de 137 000 inmuebles con algún tipo de daño, cifra en la que destacan los 22 000 derrumbes totales.

«Son atendidos en las oficinas de trámites y en los respectivos puntos de venta de materiales de la construcción». Así informó a Granma Danislay Hechavarría Duvalón, coordinadora de Programas y Objetivos de la Construcción en el Gobierno Provincial, tras destacar que «la adaptación de locales y de contenedores en viviendas, así como la construcción de cientos de casas tipología IV, se constituyen en las soluciones más viables, así como la restitución de las cubiertas en aquellas que tuvieron tales daños».

De manera que surgen nuevas comunidades, como la de viviendas tipología IV, en el reparto Julio Maceo, en el municipio de San Luis, y se destacan los avances en el de Mella, en el cumplimiento del plan concebido para 2025.

Asimismo, se recupera la producción local de materiales de la construcción –principalmente de áridos, cal, ladrillos de barro y de canto, y conexiones de barro–, «y se evalúan otras soluciones en los municipios más afectados (Santiago de Cuba –con alrededor de 67 000 viviendas–, Palma Soriano y Contramaestre), y el prototipo de casa en el que no se utilice cemento, ya edificada en Segundo Frente», precisó la funcionaria.