Celebran Tropas Especiales de las FAR aniversario 39

Las Tropas Especiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) celebran hoy el aniversario 39 de su creación, con actos en unidades de ese cuerpo y un mensaje de felicitación del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar) y sus ejércitos desde las redes sociales.

   «Minfar Cuba felicita a los combatientes de las Tropas Especiales, hombres y mujeres de marchas y montañas, con voluntad infinita y una fidelidad a toda prueba», destaca el ministerio en Facebook y en X, y recuerda que esas tropas fueron fundadas por el Comandante en Jefe Fidel Castro (1926-2016).  

   Se reconoce en este aniversario 39 la preparación rigurosa, la resistencia ejemplar y la fidelidad constante de hombres y mujeres que integran esa fuerza de élite, considerada un pilar indispensable para garantizar la seguridad y la soberanía de la nación.  
   Las Tropas Especiales surgieron en los primeros años de la Revolución, como parte de la concepción estratégica de defensa integral del país, con la misión de enfrentar operaciones de guerra convencional e irregular y cumplir tareas de alto riesgo.  

   Su creación respondió a la visión del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, de concebir la defensa como responsabilidad colectiva y patriótica; desde entonces estas unidades han participado en momentos clave de la protección del territorio nacional y en misiones internacionalistas.  

