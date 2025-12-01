lunes 01 diciembre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Reconocen a constructores que laboraron en la recuperación tras el paso del Huracán Melissa en Santiago de Cuba

Picture of Jeniffer Cebreco Cuenca
Jeniffer Cebreco Cuenca
Periodista

Reconocer a los constructores que protagonizaron la recuperación tras el paso del huracán Melissa fue el objetivo del acto celebrado en Santiago de Cuba.

La ceremonia estuvo presidida por Beatriz Jhonson Urrutia, Presidenta del Consejo de Defensa Provincial; Misael Rodríguez Llanes, Secretario Nacional del Sindicato de la Construcción; y Ricardo Carbajo Chelala, Viceministro del Ministerio de la Construcción.

Durante la cita, se reconoció la labor incansable de brigadas provenientes de Matanzas, Villa Clara, Sancti Spíritus, Camagüey, Guantánamo, Las Tunas, Ciego de Ávila, Artemisa y Santiago de Cuba, quienes devolvieron la vitalidad a la ciudad, removiendo más de 248 mil metros cúbicos de desechos sólidos en más de 18 mil viajes.

En el marco de las celebraciones por el Día del Constructor, se otorgó la Distinción “Armando Mestre Martínez” a empresas como Proyecto No.15, ECOA No.57 y Escambray, así como a 17 trabajadores destacados por su trayectoria y resultados integrales.

También se concedió la Bandera de Proeza Laboral a 16 entidades por su consagración en las tareas de recuperación.

Destacadas
Reconocen a constructores que laboraron en la recuperación tras el paso del Huracán Melissa en Santiago de Cuba
Despiden en Cuba a un gran pensador y patriota: Eduardo Torres Cuevas
Apuesta Educación Superior por un curso escolar satisfactorio
Inició Curso escolar 2025-2026 en Santiago de Cuba
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios