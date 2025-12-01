Reconocen a constructores que laboraron en la recuperación tras el paso del Huracán Melissa en Santiago de Cuba

Reconocer a los constructores que protagonizaron la recuperación tras el paso del huracán Melissa fue el objetivo del acto celebrado en Santiago de Cuba.

La ceremonia estuvo presidida por Beatriz Jhonson Urrutia, Presidenta del Consejo de Defensa Provincial; Misael Rodríguez Llanes, Secretario Nacional del Sindicato de la Construcción; y Ricardo Carbajo Chelala, Viceministro del Ministerio de la Construcción.

Durante la cita, se reconoció la labor incansable de brigadas provenientes de Matanzas, Villa Clara, Sancti Spíritus, Camagüey, Guantánamo, Las Tunas, Ciego de Ávila, Artemisa y Santiago de Cuba, quienes devolvieron la vitalidad a la ciudad, removiendo más de 248 mil metros cúbicos de desechos sólidos en más de 18 mil viajes.

En el marco de las celebraciones por el Día del Constructor, se otorgó la Distinción “Armando Mestre Martínez” a empresas como Proyecto No.15, ECOA No.57 y Escambray, así como a 17 trabajadores destacados por su trayectoria y resultados integrales.

También se concedió la Bandera de Proeza Laboral a 16 entidades por su consagración en las tareas de recuperación.