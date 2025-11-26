Una fecha para contar

El día del Economista en nuestro país está dedicado a reconocer la labor de quienes analizan, proyectan y sostienen el funcionamiento económico del país, desde sus instituciones estatales hasta las nuevas dinámicas del sector no estatal. Esta jornada tiene un significado histórico que trasciende lo técnico: honra la memoria del Comandante Ernesto “Che” Guevara, nombrado en 1959 presidente del Banco Nacional de Cuba, un acto simbólico que marcó el rumbo de la economía revolucionaria en sus primeras décadas.

Los economistas cubanos desempeñan un papel esencial en la planificación, la administración financiera, el análisis de procesos productivos y la búsqueda de soluciones en contextos desafiantes. Su labor se extiende por empresas, instituciones gubernamentales, cooperativas, emprendimientos privados, universidades y centros de investigación.

En un país que enfrenta transformaciones económicas constantes, restricciones externas y la necesidad de impulsar el crecimiento desde la eficiencia y la innovación, los economistas se convierten en actores decisivos para diseñar políticas y estrategias que permitan sostener el bienestar social.

También rinde homenaje al trabajo silencioso pero fundamental de contadores, auditores y especialistas financieros, cuya labor garantiza transparencia, organización y disciplina en los sistemas económicos.

Instituciones, centros de estudio y organismos del Estado celebran esta jornada con reconocimientos, actividades académicas y espacios de reflexión sobre los retos actuales de la economía cubana: el avance tecnológico, la digitalización, la productividad, el emprendimiento, la captación de inversiones y la búsqueda de modelos más sostenibles.

Hoy, el economista cubano enfrenta un escenario complejo que exige creatividad y pensamiento crítico. Contribuir al perfeccionamiento de la empresa estatal socialista, acompañar el crecimiento del sector privado, analizar mercados internacionales, impulsar la educación financiera y promover políticas más dinámicas son desafíos que marcan la agenda contemporánea.

Las universidades y centros de formación continúan desempeñando un rol decisivo en la preparación de especialistas capaces de adaptar la teoría económica a un país en transformación.

El 26 de noviembre es, por tanto, una fecha para reconocer no solo a los profesionales, sino también a la visión estratégica que ellos aportan al futuro del país.

Ser economista en Cuba supone interpretar la realidad, anticiparse a los cambios, buscar eficiencia y defender un modelo de desarrollo que ponga en el centro al ser humano. Es una labor que combina ciencia, análisis y compromiso social.

Por ello, nuestro país reconoce el esfuerzo, la ética y la voluntad de quienes sostienen, desde el pensamiento y la práctica, el complejo entramado económico de la nación.