Trump utiliza Justicia para perseguir a enemigos políticos, sondeo

Washington, 23 oct.— El presidente Donald Trump utiliza hoy al Departamento de Justicia (DOJ) para perseguir a sus enemigos políticos, en opinión de poco más de la mitad de los ciudadanos de Estados Unidos, según una reciente encuesta.

De acuerdo con el sondeo de la Universidad de Quinnipiac, difundido este miércoles, el 52 por ciento de los entrevistados demostró que los cargos penales eran injustificados, un criterio que comparte el 59 por ciento de las mujeres y el 45 por ciento de los hombres.

Durante las últimas semanas, el Departamento de Justicia acusó formalmente al exdirector del FBI James Comey, a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y al exasesor de Seguridad Nacional en el primer mandato de Trump, John Bolton.

Comey, quien presentó el lunes una moción para que se desestimen los cargos, se declaró inocente a principios de este mes de las acusaciones de declaraciones falsas y obstrucción a la justicia derivadas de un testimonio que prestó en 2020 sobre filtraciones en la agencia federal y su juicio fue programado para el próximo 5 de enero.

Por su parte, James fue imputada por dos cargos asociados al presunto fraude hipotecario, pero ella calificó a estos de «infundados» y, durante una mitin del candidato a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani (demócrata), advirtió que se mantendrá firme y que no se duplicará.

En tanto, Bolton fue acusado de compartir y almacenar ilegalmente información clasificada. Luego de entregarse en una corte de Maryland la semana pasada, se declaró inocente.

De acuerdo con los documentos judiciales se le responsabiliza de ocho cargos de transmisión de información de defensa nacional y 10 de retención ilegal de estas.

El FBI registró en agosto la casa y la oficina de Bolton, reseñaron en ese momento medios locales, los cuales difundieron imágenes de agentes que entraban y salían de ambos lugares.

Quién será el próximo, es la pregunta en el aire. Hay varias suposiciones, una de ellas parte de la reiterada exigencia de Trump de que el DOJ persiga al senador demócrata por California Adam B. Schiff, que impulsó su juicio político cuando era miembro de la Cámara de Representantes.